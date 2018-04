CR7 dona il pallone d'oro del 2013

4 ottobre 2017

Cristiano Ronaldo si conferma grande campione anche fuori dal campo. Tra gli sportivi più impegnati nella beneficenza. La notizia arriva da Marca. CR7 ha donato in beneficenza la replica del suo Pallone d'Oro del 2013, all'associazione 'Make A Wish'. Il trofeo è stato comprato per la bellezza di 600mila euro da Idan Ofer, uomo più ricco d'Israele. Il ricavato andrà all'associazione che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi patologie.