Qualificazioni Coppa d'Africa, un morto e 37 feriti prima di Madagascar-Senegal

09/09/2018

Tragedia in Madagascar prima della sfida tra la nazionale di casa e il Senegal, match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019: un morto e 37 feriti, è questo il bilancio provvisorio allo stadio municipale di Mahamasina di Antananarivo, capitale del Madagascar. Diverse ore prima del fischio d'inizio lo stadio traboccava già di tifosi e all'esterno si è generata una spaventosa calca nella quale sono rimaste schiacciate diverse persone nel momento in cui si è generata una fuga di massa. Il bilancio è solamente provvisorio, si temono altre vittime.



La partita è svolta regolarmente, in campo dal primo minuto tre giocatori del campionato italiano, nel Senegal: Gomis (Spal), Koulibaly (Napoli) e Keita Balde (Inter).