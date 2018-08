Psg, Buffon si sente giovane: “Sto meglio di cinque anni fa, sono una bestia”

27/08/2018

Passano gli anni ma Gianluigi Buffon si sente sempre più giovane. Il neo portiere del Psg ha iniziato una nuova esperienza in Francia e il suo segreto per rendere al massimo è la forte motivazione e la voglia di rimettersi sempre in gioco: “Sto meglio rispetto a quando avevo 35 anni, sembra impossibile ma io sento che sto meglio rispetto a cinque o sei anni fa - le sue parole a France Football -. Magari questo è possibile perché ho cambiato metodo di lavoro, ma credo che alla mia età sia tutta una questione di motivazioni”.



Buffon ha anche spiegato le preoccupazioni avute prima del trasferimento in terra francese: “Dopo quarant'anni in Italia, non è mai facile cambiare la propria vita. Non avevo idea di come gli altri calciatori mi avrebbero accolto, ero anche un po' preoccupato per questo. A volte finiamo per costruirci una zona di comfort e, per paura o per pigrizia, ci rifiutiamo di andarcene perché la novità è sempre spaventosa. Eppure, io sono l'esatto opposto. Mi piace mettermi in gioco, sono una bestia da competizione, mi piace progredire, mi piace affrontare le difficoltà e provare a superarle".



Al Psg l’ex juventino si è preso subito il posto da titolare nonostante la concorrenza di Areola e Trapp: “Mi trovo bene con loro, ho un ottimo rapporto. In un gruppo è importante avere rispetto e stima l'uno per l'altro. Il Psg giocherà circa 60 partite in stagione, è logico avere tre portieri importanti“. Nell'ultima gara casalinga giocata dal Psg contro l'Amiens (vinta per 3-1) Buffon si è accomodato in panchina per far spazio al collega Areola. Tuchel gli ha preferito il francese esclusivamente perchè il 25enne dalle origini filippine deve riprendere il ritmo partita dovendo disputare le prossime partite di Champions a causa della squalifica europea di tre giornate rifilata a Buffon dalla Uefa dopo i fatti accaduti durante Real Madrid-Juventus.