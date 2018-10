Presidente Figc: avanza Gravina che chiama Marotta. Si spegne l'idea Moratti Ultimi giorni per mettere a punto le candidature. Gravina ha il 63 per cento dei consensi. Domenica le nomine, il 22 ottobre le elezioni Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



04/10/2018

Ultime dal Palazzo, per capire chi sarà il prossimo (imminente) presidente della Federcalcio. Gabriele Gravina, proprio oggi, ha ottenuto il via libera dalla sua Lega (Lega Pro) e a questo punto è il favorito potendo contare sul 63 per cento dei voti. Con lui, la Lega Dilettanti, gli Arbitri e gli Allenatori. Capitolo-Moratti. Può considerarsi (quasi) chiuso: l’idea di Andrea Agnelli affascina, l’ex presidente dell’Inter non si nega, ma è evidente che per mettersi in corsa pone una condizione, quella di essere eletto. Altrimenti sarebbe una nomination senza senso.



Poi c’è dell’altro. Gravina, nel suo discorso post-gradimento, ha parlato di Beppe Marotta, ritenendolo il profilo giusto per un ingresso di alto profilo in Federcalcio. Mentre si discute attorno al ruolo di Michele Uva, direttore generale della Figc, assai vicino (e gradito) al presidente Uefa Ceferin, al numero uno del Coni, Malagò e allo stesso Moratti, ma fuori dal gradimento di Gravina e del gruppo che regge la sua candidatura.

Ma questo è un discorso più ampio, al momento fuori dallo stretto ambito elettorale. Le candidature vanno presentate entro domenica. Il 22 ottobre le elezioni.





QUEL 63 PER CENTO "GRANITICO" "Consideriamo particolarmente granitico" il 63% di consensi che appoggia la candidatura di Gabriele Gravina alla guida della Figc: lo ha affermato lo stesso Gravina in una conferenza stampa a margine dell'assemblea della Lega Pro, che ha approvato all'unanimità dei presenti la sua candidatura. "Viaggio con un gruppo super consolidato - ha osservato il presidente della Lega Pro - unito da principi di interesse generale. Denuncerei una sorta di schizofrenia nel momento in cui da una parte si invoca un largo consenso e dall'altra, quando c'è la possibilità di averlo, si cerca di distruggerlo. Mi piacerebbe che ci fosse, in queste poche ore che mancano alla presentazione ufficiale delle candidature, un confronto sui contenuti".

Secondo Gravina infatti "noi non chiediamo di arricchire il bagaglio numerico, ma la piattaforma programmatica: per questo dico che la candidatura è forte nei numeri, nei programmi, ma non è chiusa sul piano della programmazione, dei contenuti".







MAROTTA SAREBBE IL BENVENUTO IN FIGC "Ritengo che una figura di altissimo profilo come Giuseppe Marotta, nella nuova configurazione del Club Italia, sia una figura strategica, un grandissimo valore aggiunto, se disponibile, e se la Juventus lo libera. So che lascia la Juventus: se Marotta avesse voglia di mettersi in discussione nell'ambiente federale, in un progetto ambizioso, per me è una figura importante, Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attività'". Queste le parole di Gravina riguardo al massimo gradimento che il quasi ex ad della Juventus avrebbe in ambito federale, nei piani della nuova -e probabile- dirigenza.



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X