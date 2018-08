PLATINI: "VAR? NON HA PORTATO MAGGIOR GIUSTIZIA"

29/08/2018

"Il Var è un video bricolage che non ha portato una maggiore giustizia" nel mondo del calcio. Parola dell'ex presidente dell'Uefa Michel Platini che ha parlato in una intervista al quotidiano francese l'Equipe. Platini ha citato anche la finale di Coppa del mondo: "C'era il Var, eppure, sul primo goal della Francia scaturito da un calcio di punizione, a mio avviso non c'era il fallo iniziale del croato". E ancora, "sul secondo goal dei transalpini (rigore di Griezmann è stata la regia Var a chiamare l'arbitro che è diventato una sorta di burattino. Lì c'era o non c'era la mano del croato? Tutta la Croazia ha gridato all'involontarietà del fallo e tutta la Francia ha chiamato il rigore: dove è il progresso, dove e' la giustizia. Rimane l'interpretazione".