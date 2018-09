PIOLI: "CONTRO LA SAMP SARÁ DURA"

18/09/2018

"Domani affronteremo una squadra di qualità e con idee. Ci sarà da mettere in campo la miglior prestazione possibile". Così Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida con la Sampdoria, recupero della prima giornata. "Giocare quattro partite in quindici giorni non sarà facile. Chi ha giocato a Napoli sta bene. Adesso però dobbiamo concentrarci sulla Sampdoria", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "E' una squadra che ha tante soluzioni e giocatori di qualità. Dovremo cercare di fare la partita ed essere pericolosi". Riguardo i possibili cambi di formazione "abbiamo tante partite. Valuteremo di gara in gara", ha chiarito il mister viola che si è soffermato poi su alcuni singoli. Lafont "oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra. Vediamo se sarà convocabile. Vlahovic? "Ha sfruttato bene l'occasione in Primavera. Dusan è un centravanti della prima squadra. Montiel? Ha caratteristiche importanti, ci vuole calma e pazienza però". Parlando del campionato, Pioli ha commentato: "Più equilibrato questa stagione? Alla fine le gerarchie verranno rispettate. Forse chi è davanti fara' solo meno punti". Quindi l'allenatore dei toscani è tornato sulla vicenda del Ponte Morandi: "Una tragedia che ha colpito tutti. Tornare a Genova così presto sarà particolare".