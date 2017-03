Totti celebra Zeman: "Stima e riconoscenza, mi hai fatto allenare nei modi più strani"

3 marzo 2017

Domani sarà un giorno speciale per Zdenek Zeman, che in occasione del match tra la Sampdoria e il suo Pescara taglierà l'importante traguardo delle mille panchine da professionista. Così Francesco Totti, forse il giocatore più amato dal boemo, ha voluto congratularsi col tecnico attraverso un messaggio su Twitter: "Mister, mi hai fatto allenare nei modi più strani! Grande stima e riconoscenza per te! Auguri per le tue 1000 panchine!".