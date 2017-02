Torino-Pescara 5-3: Belotti è super, Benali salva l'onore degli abruzzesi

LA PARTITA

Volti tutt'altro che rilassati e un Sinisa Mihajlovic senza parole, o quasi. Questa è l'immagine che restituisce Torino-Pescara 5-3 al fischio finale, in una partita a senso unico per un'ora abbondante di gioco rovinata dal blackout negli ultimi venti minuti dei granata. La sostanza, i tre punti, non cambia, la forma sì. ma quella contro il fanalino di coda abruzzese è la prima vittoria del 2017 e in tempi di magra vale oro colato. Certo che i tre gol subìti negli ultimi diciotto minuti fanno riflettere tanto Mihajlovic quanto Oddo, ancora una volta con gli occhi lucidi dopo il primo quarto d'ora da incubo dei suoi ragazzi.



Se non fosse per l'inaspettato colpo di coda finale del Pescara aperto dalla goffa autorete di Ajeti e proseguito dalla doppietta di Benali, l'ultimo in campo a mollare, il Torino la sfida l'avrebbe archiviata dopo pochi minuti. Nemmeno il tempo di permettere alle lancette di finire il primo giro sul quadrante che Iago Falque ha sbloccato il match sfruttando una sponda aerea di Benassi, battendo Bizzarri a tu per tu col portiere. Con l'aggressione altissima e un ritmo rivelatosi insostenibile per i biancazzurri, soprattutto sul lato destro difensivo, il Torino ha trovato altre due reti nel primo quarto d'ora, con Ajeti in mischia al 9' e Belotti, bravissimo a capitalizzare un contropiede a campo aperto con tanto di conclusione-tunnel su Stendardo. Del Pescara nemmeno l'ombra, con Oddo costretto a inserire Crescenzi per l'offensivo Kastanos per cercare di limitare i danni sulla propria corsia di destra. Con la gara in pugno il Torino rallenta il ritmo controllando il pallone fino all'intervallo, concedendo solo un destro a Caprari su cui Hart si supera.



L'inizio della ripresa però è la fotocopia della prima frazione, con un Torino rinvigorito e capace di bucare la porta avversaria in altre due occasioni. Protagonista in negativo il portiere del Pescara, Bizzarri, con le due papere che regalano a Ljajic prima e Belotti poi il pokerissimo che chiude il match. In apparenza. Sì perché col match in ghiaccio e con i tifosi abruzzesi ormai in pullman in tangenziale per protesta (civilissima, per fortuna), i ragazzi di Mihajlovic spengono la luce. Un blackout lanciato dal goffo intervento di Ajeti che rovina una prestazione positiva con l'autorete e rinvingorisce l'orgoglio del Pescara per un un'ultimo quarto d'ora decisamente inaspettato che porta alla doppietta di Benali per il 5-3 finale. Che cambia poco, ma sporca un quadro che avrebbe avuto tutt'altro effetto, nel bene o nel male.