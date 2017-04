Serie A: Roma, a Pescara un'occasione d'oro

24 aprile 2017

Occasione d'oro per la Roma che, nel Monday Night della 33esima giornata, sfida il Pescara all'Adriatico: in caso di successo i giallorossi volerebbero a +4 sul Napoli blindando così il secondo posto che vale l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions. Situazione opposta per la formazione abruzzese allenata da Zeman che, in caso di sconfitta, sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B con cinque giornate di anticipo.

Vietato sbagliare per la Roma, chiamata ad approfittare della frenata del Napoli che nel lunch match domenicale non è andato oltre il 2-2 sul campo del Sassuolo. Dzeko e compagni, nel frattempo sprofondati a -11 dalla Juventus, hanno l'obbligo di vincere a Pescara per fare un passo avanti probabilmente decisivo verso la prossima Champions: in caso di successo, infatti, i punti di vantaggio sul Napoli a 5 turni dalla fine diventerebbero 4, un margine di relativa sicurezza.



Non sarà comunque una passeggiata perché gli abruzzesi hanno dimostrato di voler continuare a lottare nonostante una classifica ormai disperata e perché gli ultimi confronti diretti tra le due squadre sono sempre stati equilibrati: basta guardare ad esempio il match d'andata, vinto 3-2 dai giallorossi all'Olimpico non senza qualche sofferenza. Di misura anche il successo dei capitolini nella sfida più recente disputata all'Adriatico: era il 25 novembre 2012, finì 0-1 con una rete firmata da Destro in apertura.



Per il Pescara quella di stasera è l'ultima chiamata. In caso di sconfitta, infatti, la squadra di Zeman rimarrebbe e a-15 dal quartultimo posto occupato dall'Empoli e sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B: anche vincendo le restanti cinque partite gli abruzzesi potrebbero nella migliore delle ipotesi agganciare i toscani rispetto ai quali, tuttavia, hanno la peggio negli scontri diretti (0-4 in casa e 1-1 al Castellani).