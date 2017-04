Serie A: Pescara-Roma 1-4, giallorossi a +4 sul Napoli

LA PARTITA

La Serie A saluta ufficialmente il Pescara, che con cinque turni d'anticipo retrocede matematicamente in B come - da mesi - era ormai ovvio che accadesse. Un'annata disastrosa quella degli abruzzesi, che contro la Roma mettono in evidenza tutti i difetti di una squadra priva di spina dorsale: l'attacco ogni tanto offre discrete giocate individuali, mentre il centrocampo è incapace di costruire ma anche di filtrare; la difesa, poi, non è mai sincronizzata e concede spazi imbarazzanti nei quali la banda di Spalletti si butta che è un piacere.



L'1-4 sta fin troppo stretto ai giallorossi, che potevano infilarne almeno il doppio nel corso di un match mai in discussione. Nel primo tempo - prima dell'uno-due con cui Strootman e Nainggolan indirizzano la serata - si contano sette palle-gol per la Roma, devastante sulle corsie laterali e letale con gli inserimenti centrali provenienti dal centrocampo. Il 4-2-3-1 di Spalletti all'Adriatico funziona alla perfezione, con Paredes a costruire calcio in mezzo al campo e il tandem Salah-El Shaarawy a garantire profondità e superiorità numerica, visto che gli uomini di Zeman non riescono mai a contenerli.



Il vantaggio della Roma nasce da un lancio col contagiri di Paredes, che al 44' pesca sulla sinistra El Shaarawy: il Faraone scappa via a Zampano e serve al centro Strootman per l'1-0 a porta vuota. Trascorrono pochi secondi e i giallorossi blindano i tre punti grazie a Nainggolan, già vicino alla rete al 20' con un destro terminato sulla traversa; il belga, dopo una discesa di Salah, sfrutta un assist di Dzeko e supera Fiorillo da centro area (45'). E' ancora più semplice l'avvio di ripresa, nel quale si registra lo 0-3 di Salah (sinistro all'angolino al 48') e il poker dello stesso egiziano, servito da un generosissimo El Shaarawy (60'): in mezzo, altre due occasionissime capitate al Faraone (destro a lato al 50') e a Dzeko (sinistro fuori al 56'). Il Pescara, ormai con entrambi i piedi retrocesso, ha quantomeno una reazione d'orgoglio e comincia a pungere col trio davanti: la rapidità di Bahebeck e Caprari crea qualche problema al pacchetto arretrato di Spalletti, salvato in un paio di occasioni dall'ottimo Szczesny che, però, non può nulla all'83' su Benali.



I 16 punti conquistati nelle ultime sei partite riportano la Roma a +4 sul Napoli, in una corsa al secondo posto che al momento sorride alla squadra di Spalletti in attesa di settimana prossima, snodo forse decisivo di questo campionato: i partenopei faranno visita all'Inter, mentre i giallorossi sfideranno la Lazio in un derby che è appena cominciato.