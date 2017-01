Serie A, nessun problema all'Adriatico dopo il sisma

19 gennaio 2017

Si giocherà regolarmente domenica alle ore 15 la gara tra Pescara e Sassuolo . Le verifiche effettuate dai tecnici del Comune all' Adriatico non hanno rilevato problemi o lesioni strutturali all'impianto dopo alle ultime violente scosse di terremoto. La conferma dall'assessore allo Sport Giuliano Diodati. Le infiltrazioni d'acqua negli spogliatoi, dovute agli allagamenti dei giorni scorsi verranno risolte nelle prossime ore.

RINVIATA ASCOLI-PRO VERCELLI

Niente da fare invece per Ascoli-Pro Vercelli in calendario sempre domenica alle ore 15 al Del Duca. La Lega di B ha annunciato il rinvio a data da destinarsi per l'impossibilità di utilizzazione dello stadio almeno per il prossimo incontro casalingo. Una decisione che trova la totale condivisione della Lega B, consapevole delle priorità di uomini e mezzi che in questo momento il territorio, martoriato dal maltempo e dagli eventi sismici di questi giorni, richiede.