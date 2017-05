Serie A, cancellata la squalifica a Muntari

5 maggio 2017

La Corte sportiva d'appello della Figc ha annullato il turno di stop inflitto a Sulley Muntari, protagonista domenica scorsa di un diverbio con l'arbitro Minelli. Quest'ultimo non era intervenuto mentre alcuni tifosi del Cagliari intonavano 'buu' razzisti contro il ghanese del Pescara. Muntari aveva prima protestato prendendosi un cartellino giallo, quindi aveva lasciato il campo senza autorizzazione. Secondo giallo ed espulsione da regolamento, con conseguente squalifica inflitta dal giudice sportivo. Che aveva invece assolto da ogni responsabilità il club rossoblù: mancavano i presupposti normativi per la sanzione perché quei cori erano stati intonati da un gruppo sparuto di tifosi (una decina, l'1% del settore incriminato). La Corte ha accolto il ricorso e così Muntari potrà scendere in campo in Pescara-Crotone. Questa la motivazione dell'accoglimento del ricorso: