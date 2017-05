Razzismo, Muntari rifiuta il Tapiro d'Oro

4 maggio 2017

Sulley Muntari ha rifiutato il Tapiro d'Oro. Espulso a Cagliari per aver lasciato il campo in seguito ad alcuni cori razzisti e squalificato per un turno, Il ghanese ha deciso di non accettare il "premio" del del Tg satirico di Antonio Ricci e ha preferito non parlare della vicenda, confermando la grande amarezza per quello che è accaduto. "Mi dispiace che abbia pagato solo lui - ha spiegato Zeman a Staffelli -. Aveva ragione".