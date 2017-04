Pescara, Zeman: "Non so nemico della Juve ma di chi imbroglia"

14 aprile 2017

"Io non sono nemico della Juve ma sono nemico di quelli che imbrogliano. E le carte in procura parlano chiaro". Zeman ritrova i bianconeri con il suo Pescara. "Affrontare la Juve non è mai come affrontare le altre squadre perché da anni è la più forte - ha proseguito - In Champions mi ha fatto una grande impressione, non è facile schiacciare il Barcellona. È un club organizzato anche fuori dal campo, è all’avanguardia. Ha soldi e organizzazione".