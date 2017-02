Pescara, torna Zeman: contratto fino al 2018

16 febbraio 2017

E' tutto fatto per il ritorno di Zdenek Zeman al Pescara . Dopo l'incontro avvenuto ieri con il presidente Sebastiani , oggi il tecnico ha detto sì alla proposta ed è atteso in città già nel pomeriggio. Il boemo firma un contratto fino al 2018 e guadagnerà 100mila euro fino a giugno e 400mila euro nella prossima stagione. L'esordio-bis sulla panchina abruzzese avverà domenica nel match contro il Genoa.

Per l'ufficialità bisognerà dunque attendere ancora qualche ora, ma l'accordo è ormai stato raggiunto. Il pranzo di ieri con Sebastiani è stato decisivo e, nonostante il depistaggio del presidente ("Escludo venga ora, questa squadra non è adatta a lui e al suo sistema di gioco"), l'intesa è arrivata. Così Zeman torna a Pescara 4 anni e mezzo dopo l'addio avvenuto al termine di una stagione esaltante, quella 2011/2012, chiusa con una storica promozione in Serie A.