Pescara shock: bruciate due auto al presidente Sebastiani

7 febbraio 2017

Sale la tensione a Pescara dopo il 6-2 subito contro la Lazio. Già dopo il pesante ko di domenica, Sebastiani aveva lamentato le numero minacce ricevute nell'ultimo periodo e ora, purtroppo, sono arrivati i fatti. Il presidente degli abruzzesi è stato svegliato questa notte dal fumo che è salito fino in casa e ha dato l'allarme. I vigili del fuoco stavano già arrivando sul posto allertati dagli operai della società Attiva che stavano ritirando i rifiuti.



Le indagini saranno svolte dalla Digos, ma non ci sono dubbi: azione dolosa. Così Sebastiani si recherà in questura con i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza per cercare di incastrare i colpevoli.