Pescara, riecco Zeman: "Salvezza dura, ma faremo divertire la nostra gente"

17 febbraio 2017

Il secondo capitolo della storia pescarese di Zdenek Zeman è ripartito dal Poggio degli Ulivi a quattro anni di distanza dalla promozione in Serie A alla guida dei biancazzurri. Il boemo, reduce dall'esperienza svizzera al Lugano, ha diretto il primo allenamento della squadra in compagnia del vice Cangelosi e dello staff che lo accompagnerà fino a fine stagione, con una missione impossibile da compiere.



"Sono qui per lavorare e fare una squadra che diverta la gente - ha poi commentato il boemo in conferenza stampa al fianco del presidente Sebastiani -. Sono rimasto soddisfatto di quello che ho visto dai ragazzi oggi, si applicano e vogliono apprendere. Starà a me decidere chi è già pronto per le mie idee di calcio". L'obiettivo è una salvezza che avrebbe del miracoloso: "E' dura, dovremo vincere più partite di quante ne servano alla Juventus per vincere il campionato. Ma vogliamo cercare di superare i nostri limiti, pensando partita per partita e contro il Genoa mi aspetto una reazione positiva per dimostrare che non siamo in Serie A per caso. Evitiamo figuracce e di finire la stagione come peggior squadra d'Europa per risultati. Vorrei fare bene come la prima volta".



Nella conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Sebastiani: "L'accordo l'abbiamo trovato in pochissimo tempo. Zeman ha voluto sapere da me se restavo a fine stagione, abbiamo parlato e in un minuto e mezzo abbiamo fatto tutto. Zeman è un maestro che dà valore alle nostre idee. Non ho avuto offerte per vendere la società e al tecnico ho detto che resterò".