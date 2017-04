Cagliari, cori razzisti contro Muntari che abbandona il campo

30 aprile 2017

Fa discutere l'epilogo di Cagliari-Pescara. Gara che conta poco ai fini della classifica e che scorre via senza tensione. I sardi stanno vincendo 1-0, la rete decisiva di Joao Pedro, quando a due minuti dalla fine Muntari sembra impazzito, veementi le proteste contro l'arbitro Minelli. Il direttore di gara lo ammonisce per proteste e Muntari abbandona il campo. La ricostruzione è del tecnico Zeman : "Muntari ha sentito cori razzisti e l'ha detto all'arbitro che non è intervenuto. Facciamo tanto per prevenire questi episodi e poi non si fa niente".

LA VERSIONE DI MUNTARI

Sulley Muntari è deluso dai cori razzisti contro di lui: "Avete visto tutti quello che è successo. I tifosi facevano i cori durante il primo tempo". Il ghanese ha anche tenuto un comportamento esemplare, prima di esplodere nel finale di gara: "C'era un bambino piccolo che li faceva con i genitori vicino. Allora sono andato lì e gli ho detto di non farlo. Gli ho dato la maglia, per insegnare che non si fanno queste cose. Serve dare esempio per farli crescere bene".



Poi Muntari racconta l'epilogo della sua gara: "Nel secondo tempo è successo con la loro curva e ho parlato con l'arbitro. E lì mi ha fatto arrabbiare. Mi ha detto che non dovevo parlare con il pubblico. Gli ho chiesto 'ma tu non hai sentito?' Ho insistito dicendogli che doveva avere il coraggio di fermare la partita. L'arbitro non serve solo a stare in campo e fischiare, deve fare tutto. Anche sentire queste cose ed essere da esempio".