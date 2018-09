PESCARA-FOGGIA, NIENTE TIFOSI PUGLIESI

17/09/2018

Vietata la vendita dei biglietti della partita di calcio del campionato di serie B Pescara-Foggia, prevista per sabato 22 settembre, ai tifosi residenti a Foggia e in provincia: lo prevede il decreto emesso dal Prefetto del capoluogo adriatico. Il provvedimento è stato adottato su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) presso il ministero dell'Interno per l'accesa rivalità tra le due tifoserie.