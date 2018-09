PERUGIA, NESTA: "ALLENARE LA LAZIO? SAREBBE UN PUNTO DI ARRIVO"

12/09/2018

Intervista di Alessandro Nesta a Radio Radio: "La Lazio può riprovare ad andare in Champions League, ha iniziato così così anche per via di un calendario non facile. Se mi piacerebbe allenarla? Sarebbe un punto di arrivo non solo per il mio passato ma anche perché è una grande squadra". L'ex difensore torna all'addio alla maglia biancoceleste: "Difficile per me e per i tifosi. Per due giorni c'era stata la possibiltà che tornassi ma il Milan voleva tenermi e la Lazio non era poi così convinta di riprendermi". Il tecnico del Perugia e i problemi delala Nazionale: "Abbiamo una generazione di giocatori meno forti rispetto alla mia, non è facile sostituire calciatori così. Speriamo escano nuovi talenti, bisogna investre sui settori giovanili".