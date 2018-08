Serie A: la Spal batte 1-0 il Parma ed è a punteggio pieno

26/08/2018

LE STATISTICHE

• Soltanto una volta nella sua storia in Serie A, la SPAL aveva vinto entrambe le prime due gare di campionato: nel 1959/60, quando chiuse con un settimo posto finale.

• Mirco Antenucci ha preso parte attiva al 46% dei gol della SPAL a partire dallo scorso campionato (12 gol e sette assist).

• Mirco Antenucci ha segnato con il primo tocco in area nel match.

• Manuel Lazzari ha fornito due assist in carriera in Serie A, entrambi per un gol di Antenucci.

• La SPAL ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le prime due sfide in questo campionato, i ferraresi ci erano riusciti una sola volta nell’intera Serie A 2017-18.

• L'ultima partita in Serie A di Gervinho risaliva a 960 giorni fa (in Roma-Milan nel gennaio del 2016).

• La SPAL non vinceva tre gare di fila in Serie A da aprile del 1968.

• Il Parma non vince in Serie A da otto partite (4N, 4P).

• Era da febbraio del 2015 che il Parma non effettuava alcun tiro nello specchio in un match di Serie A.