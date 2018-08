Parma, Gervinho ha esordito e promette bene: adesso la sfida a CR7

27/08/2018

Due partite, un punto (con l'Udinese all'esordio), due gol fatti e tre subìti. Il ritorno in serie A del Parma, come prevedibile, non è stato semplice, e la sconfitta con la Spal (al momento a punteggio pieno) ne è stata una conferma. La squadra di Roberto D'Aversa è apparsa vulnerabile soprattutto in fase difensiva, ma la stagione è lunga e gli innesti last minute di Grassi e Inglese dal Napoli rappresentano per l'allenatore dei ducali dei punti fermi su cui costruire la missione salvezza. Oltre, ovviamente, alla consapevolezza che dal colpo a sorpresa del mercato estivo, Gervinho, potranno arrivare i colpi di classe necessari per restare in serie A.