PARMA, LAVORO PERSONALIZZATO PER BIABIANY

27/09/2018

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I giocatori scesi in campo ieri nella gara contro il Napoli hanno svolto un lavoro di scarico. Il resto del gruppo ha svolto, agli ordini di mister D'Aversa, esercizi di core stability seguiti da lavori di forza funzionale. La seduta e' conclusa da partite su porzione ridotta del campo. Jonathan Biabiany, Jacopo Dezi, Alberto Grassi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato. Domani, venerdi' 28 settembre, per i crociati e' in programma una seduta d'allenamento pomeridiana a porte chiuse al Centro Sportivo di Collecchio che avra' inizio alle ore 15.