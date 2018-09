PARMA, D'AVERSA: "IL RIGORE PER L'INTER? NON COSÌ CHIARO"

17/09/2018

Il tecnico D'Aversa ha spiegato com'è riuscito il Parma a sbancare San Siro: "Entrando in campo senza precluderci la possibilità di portare a casa un risultato. Contro squadre così forti devi dare il massimo. Poi e' chiaro che ci sono episodi che aiutano. Però fondamentalmente, per la voglia messa dai ragazzi in campo, alla fine siamo stati premiati". Sulle proteste arbitrali dell'Inter: "Lamentarsi o commentare non è la nostra politica, ma secondo me c'era un rosso per Gagliardini e non è stato nemmeno fischiato il fallo. Non sono sicuro che dalle immagini il rigore sia così chiaro. Se c'è il Var non deve esserci la libera interpretazione, ma regole più decise e nette" le parole a Radio1.