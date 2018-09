PARMA, D'AVERSA: "IL GOL 4' DOPO HA CAMBIATO TUTTO"

26/09/2018

"Quando una partita si sblocca così rapidamente cambia tutto, c'è dispiacere per non aver fatto bene nelle situazioni da gol del Napoli. Dovevamo cercare di riequilibrare la partita, ma devo dire che il Napoli ha mostrato tutta la sua forza. Ad ogni modo è inutile rammaricarsi: non sono queste le partite in cui il Parma è chiamato a far punti. Pensiamo a recuperare il più velocemente possibile verso l'Empoli, avversario che lotta per il nostro stesso obiettivo. Inglese? Parliamo di un gran centravanti, uno che avrebbe fatto comodo anche al Napoli. Prevedo per lui un grande futuro, e sono convinto che presto sarà anche nel giro della Nazionale maggiore". Cosi' il tecnico del Parma Roberto D'Aversa nella conferenza stampa post-partita di Napoli-Parma 3-0.