PARMA, D'AVERSA: "COL NAPOLI FONDAMENTAE L'APPROCCIO MENTALE"

25/09/2018

"Arriviamo da una bella vittoria. Domani sfideremo una squadra forte. Si giocano due gare ravvicinate, magari può mancare la brillantezza. È più importante l'aspetto mentale". Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha presentato così la sfida di domani al San Paolo contro il Napoli, valida per la sesta giornata di Serie A. "Ancelotti è uno dei migliori allenatori, sta cercando di dare le sue idee al Napoli. Non sarà una gara facile ma nella vita di impossibile non c'è nulla - ha sottolineato - Ancelotti ha dimostrato tanto a livello europeo, è tra i gli allenatori migliori. Ha raggiunto obiettivi indipendentemente dal sistema di gioco. Ho avuto la fortuna di conoscerlo". L'allenatore degli emiliani ha poi ammesso che "in difesa e in attacco siamo ben coperti. Abbiamo difficoltà numeriche a centrocampo ma questo non deve essere un alibi - ha proseguito - Quando ci sono 3 partite in una settimana ci sono dei cambiamenti. D'Aversa però si gode Gervinho. "Anche contro la Spal ha creato due occasioni da gol pericolose. È un calciatore devastante quando è in possesso palla".