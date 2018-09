PARMA, CICIRETTI: "HO VOGLIA DI RIENTRARE"

19/09/2018

Amato Ciciretti ha parlato al sito del Parma: "Ho superato quest'infortunio un po' lungo, ho voglia di rientrare, ma vediamo giustamente il mister cosa deciderà. Cosa mi aspetto da questa stagione? Prima di tutto mi aspetto di non stare male, ho avuto molti acciacchi: so che se sto bene il resto verrà, ho bisogno di minutaggio perché è parecchio che non gioco. L'importante per me è stare bene. Le prossime sfide? Tutte le gare sono importanti, sabato giochiamo contro il Cagliari, pensiamo solo a questa gara. Quel che posso dare io è tutto quello che ho per portare a casa punti, partita dopo partita vediamo dove si arriverà, la salvezza è il nostro obiettivo: noi pensiamo alla salvezza che è la cosa più importante",