Panucci: "Juventus favorita per la Champions". Tassotti: "Il Milan è in linea"

30/10/2018

Christian Panucci lancia la Juventus: "Favorita numero uno per la Champions League, grande messaggio della società con Cristiano Ronaldo. In serie A si gioca solo per il secondo posto" mentre Mauro Tassotti difende il Milan e Gattuso: "I rossoneri sono in linea con gli obiettivi, soprattutto vincendo il recupero contro il Genoa. Gattuso ha idee. Ancelotti? Ora il Napoli è meno riconoscibile". Guarda la doppia intervista esclusiva.