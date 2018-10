Pallone d'Oro 2018, tutti i candidati: ecco la lista completa

08/10/2018

Insomma, il Real Madrid vincitore dell'ultima Champions League e la Francia campione del Mondo recitano la parte del leone nella lista dei calciatori in corsa per il Pallone d'Oro. Nel listone sono presenti solo due giocatori che militano in Serie A, gli juventini Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo, che negli ultimi cinque anni si è aggiudicato per ben quattro volte l'ambito riconoscimento. Tra i principali indiziati a raccogliere il testimone di CR7 figurano Antoine Griezmann, che guida la pattuglia "Bleu" composta anche dal capitano Lloris, il difensore Varane, i centrocampisti Kante' e Pogba, gli attaccanti Benzema e Mbappé, e Luka Modric, già premiato come miglior giocatore della Uefa nella doppia veste di leader del centrocampo del Real Madrid e finalista del Mondiale con la Croazia. Proprio i "Blancos" monopolizzano la lista dei migliori 30. Da Marcelo a Varane e Sergio Ramos, passando per Isco, Bale e Benzema, senza contare il grande ex Ronaldo, il Real vanta più di mezza squadra in corsa per il Pallone d'Oro. Prima "nomination" per l'ex portiere della Roma Alisson Becker, passato al Liverpool che presenta in lista anche il trio delle meraviglie formato da Salah, Mané e Firmino. Non può mancare Lionel Messi, e questa non è certo una notizia. Non sarà però la "Pulce" ad aggiudicarsi l'ambito premio, nell'anno che potrebbe interrompere il duopolio con Ronaldo ad oltre dieci anni dal trionfo di Kakà, nel 2007.