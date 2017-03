Torino-Palermo 3-1: il "Gallo" Belotti canta tre volte

Belotti non si ferma più e il Torino può sorridere con il 3-1 al Palermo . Granata in difficoltà per un'ora e sotto per il destro vincente di Rispoli al 30'. Nella ripresa si è scatenato il "Gallo" Belotti , l'ex di turno, capace di ribaltare il risultato con tre reti in otto minuti. Al 73' Belotti, capocannoniere con 22 gol, sfrutta l'uscita a vuoto di Posavec; poi tra il 76' e l'81' capitalizza le punizioni di Ljajic. Al 78' espulso Balogh .

LA PARTITA

Il "Gallo" Belotti ha cantato tre volte, ma non ha rinnegato il suo passato palermitano, abbassando la cresta dopo il terzo gol, quello del 3-1, che strappava e portava con sé una buona fetta di speranze salvezza per il suo passato. Il Torino non ha giocato bene, ma ha vinto con la grinta che storicamente lo contraddistingue e sfruttando le amnesie della retroguardia di Lopez, a partire dalle uscite random di Posavec, oltre al suo fuoriclasse in attacco. Un ragazzo da ventidue (22!) gol in campionato, più di chiunque altro. Tre punti che fanno morale e poco altro con la zona europea ormai lontanissima, mentre affondano ancora di più i siciliani, ordinati e attenti per settantatré minuti e poi affondati in otto.



Per onore di cronaca, va sottolineato che si è giocato praticamente in una metà campo sola per tutta la partita, ma la bravura del Palermo per larghi tratti è stata quella di imbrigliare gli esterni offensivi di Mihajlovic, trovando il guizzo giusto con Rispoli al 30' con un destro vincente dalla distanza nell'unica sortita offensiva del primo tempo, una delle rare occasioni dei novanta minuti. Tattica attendista, ma anche di necessità virtù per una squadra costretta a racimolare più punti possibile da qui alla fine del campionato per sperare in un miracolo. Questa volta non è bastato. Le occasioni il Torino le ha avute anche nel primo tempo, ma tutte frutto di azioni da gioco confuse e rimpalli in area più o meno (s)fortunati, sporcando i guantoni di Posavec solamente in un paio di circostanze.



La svolta è arrivata nella ripresa, con la forza della disperazione e con i cambi offensivi di Mihajlovic. Ljajic subito in campo al posto di Boyé, ma soprattutto l'ingresso di Maxi Lopez a mezz'ora dalla fine per cercare il tutto per tutto e smarcare Belotti dalla marcature fisica e asfissiante di Cionek e Andelkovic. Missione compiuta. Col doppio centravanti supportato da Iago (poi Iturbe) e Ljajic, la corazza rosanero ha ceduto lentamente, crollando di schianto tra il 73' e l'81' sotto i colpi del Gallo, letale nello sfruttare gli errori della difesa palermitana sugli sviluppi di calci da fermo. Il primo è di Posavec, uscito a farfalle su un corner; poi di reparto, lasciando solo e libero di colpire Belotti in area di rigore capitalizzando i palloni millimetrici di Ljajic, al volo di destro prima e di testa poi, dopo l'espulsione di Balogh. Senza esultare, perché un passato così importante non si dimentica.