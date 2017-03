Serie A, Palermo-Roma 0-3: a segno El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres

LA PARTITA

La Roma risponde presente. Dopo le tre sconfitte di fila, i giallorossi tornano a vincere e rispondono a Napoli e Inter. Una prova di forza in un momento complicato della stagione, con tante ombre all'orizzonte. Merito di Spalletti, che ha voluto rischiare col turnover e alla fine ha portato a casa tre punti preziosi per continuare a inseguire il secondo posto e far tornare un po' di serenità nello spogliatoio e in società anche in vista del ritorno di Europa League.



Nulla è ancora perso. Lo sa bene il tecnico giallorosso, che tiene tutti sulla corda e a Palermo si presenta con tante novità per dare una scossa. Dzeko e Strootman finiscono in panca, prima da titolare invece per Grenier e Mario Rui, con El Shaarawy, Salah e Nainggolan in avanti. Mosse coraggiose, che danno sì imprevidibilità alla fase offensiva dei giallorossi, ma che inizialmente creano anche qualche problema in fase di contenimento. E infatti il primo pericolo è proprio per gli uomini di Spalletti. Nestorovski segna grazie alla complicità di Szczesny, ma Rocchi annulla (ingiustamente). Uno squillo che sveglia la Roma. Con El Shaarawy e Salah che si scambiano spesso la posizione, la banda di Spalletti non dà punti di riferimento e attacca bene la profondità spingendo soprattutto dalla parte di Mario Rui. Dopo venti minuti al trotto, la Roma alza il ritmo, pressa e affonda il colpo con El Shaarawy, pescato in area da un perfetto assist di Grenier. Un gol che rompe gli indugi e mina le poche certezze dei siciliani. In controllo, i giallorossi prendono in mano la gara col possesso palla. In mezzo al campo Paredes e Grenier gestiscono bene il traffico, dettando i tempi e appoggiandosi ai laterali. Da una parte Rüdiger e Nainggolan hanno sul piede la palla buona per il raddoppio, ma sbagliano mira. Dall'altra invece è Aleesami a spingere, ma il Palermo non sfonda.



Nella ripresa Lopez cambia assetto e getta subito Diamanti nella mischia. E la partita si accende. Ancora imbeccato da Grenier, El Shaarawy fallisce il bis. Poi il Palermo aggredisce i portatori e prova a cambiare passo, alzando il ritmo. Szczesny prima ferma un sinistro di Diamanti, poi blocca un missile di Morganella. Aleesami è una spina nel fianco e i giallorossi soffrono dalla parte di Rüdiger. Annusato il pericolo, Spalletti leva Grenier ed El Shaarawy fa entrare Dzeko e Strootman per aumentare il peso dell'attacco e ridare certezze in mediana. Mossa azzeccata. Con Nainggolan a centrocampo, infatti, i giallorossi guadagnano metri e blindano il risultato grazie proprio a un tocco morbido del bosniaco lanciato perfettamente dal Ninja. Un gol che chiude il match e spezza le ultime speranze del Palermo, travolte definitivamente dal tris firmato da Bruno Peres nel recupero. La Roma è tornata a correre. Per il Palermo del neopresidente Baccaglini, invece, è sempre notte fonda.