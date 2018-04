Palermo, salta la cessione del club

30 giugno 2017

E' saltata la cessione del Palermo da Maurizio Zamparini al fondo di Paul Baccaglini. E' stato lo stesso patron a comunicare il fallimento dell'operazione. "Non ho ricevuto le giuste garanzie - ha detto a Repubblica.it - Non posso lasciare il Palermo al primo che arriva. Vado avanti per la mia strada e porterò subito la squadra in Serie A. Se poi questi soldi arriveranno ne parleremo. Per me al momento la storia è chiusa".