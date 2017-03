Palermo: Nestorovski, esultanza speciale per la Force India

15 marzo 2017

Appena svelata sui social, il Palermo è stato tra i primi a congratularsi, apprezzando per ovvi motivi il nuovo colore rosa della Force India. Il giorno dopo Ilija Nestorovski, attaccante macedone del club bianconero, ha promesso un'esultanza speciale al prossimo gol in omaggio alla scuderia di F1 che ha prontamente ringraziato: "Grazie Palermo e grazie Ilija! Speriamo che i prossimi goal arrivino molto presto!". Guarda il video per scoprire la nuova esultanza...