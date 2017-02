Palermo, Lopez: "Con la Juve senza paura"

16 febbraio 2017

La Juventus è l'avversaria peggiore per ripartire dopo una sconfitta che brucia come quella contro l'Atalanta. Lo sa bene il tecnico del Palermo. Diego Lopez non si fa illusioni, ma spiega: "Contro i bianconeri è bello giocare, sono gare importanti ed affascinanti. Dobbiamo fare la nostra partita senza paura. Con l'Atalanta siamo stati sempre in partita, la sconfitta è stata dura da digerire. In classifica non si è mosso nulla".