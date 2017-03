Palermo, Baccaglini: "Spirito giusto, crediamo alla salvezza"

12 marzo 2017

La prima di Paul Baccaglini al Barbera è andata male, ma il nuovo patron del Palermo è positivo. "Ho visto i ragazzi combattere con lo spirito giusto e questi segnali sono importanti - ha spiegato il presidente -. Non dimentichiamoci che giocavamo contro la seconda in classifica". "Anche il pubblico ha risposto bene, continuiamo a credere nella salvezza - ha aggiunto -. Il futuro di Lopez? Ha tutto l'appoggio per finire la stagione, poi vedremo".