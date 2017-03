Giudice sportivo: 2 turni di stop a Diamanti per condotta antisportiva

21 marzo 2017

Piove sul bagnato in casa Palermo. La sentenza del giudice sportivo si è abbbattuta su Alessandro Diamanti: il centrocampista rosanero è stato squalificato per due giornate per "condotta gravemente antisportiva durante un'azione di gioco". Al 29' del secondo tempo della gara contro l'Udinese, l'ex Bologna ha rifilato una gomitata a De Paul rimediando l'espulsione diretta. Un turno di stop anche per il romanista Strootman e il viola Gonzalo.