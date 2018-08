Niente fascia da capitano: De Rossi e Gomez graziati dal Giudice Sportivo

21/08/2018

Nessuna sanzione per i due capitani "dissidenti". De Rossi e il "Papu" Gomez, gli unici due a non indossare la fascia unica per tutti i capitani imposta dalla Lega Serie A, non sono stati puniti dal Giudice Sportivo. Nemmeno un'ammenda per i due giocatori condannando indirettamente la scelta all'estinzione. Un turno di squalifica per Nagy del Bologna, espulso contro la Spal. Diecimila euro di multa e diffida a Spalletti per insulti all'arbitro.