Nazionale, Mancini: "Ventura non ha tutte le colpe, in campo vanno i calciatori"

18/06/2018

"Adesso abbiamo un po' di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che possa far bene e qualificarsi ai prossimi Europei. Credo che in due anni la squadra possa migliorare tanto" ha aggiunto il neo ct. Roberto Mancini è fiducioso sul suo progetto in azzurro: "Nelle ultime convocazioni mancavano 5-6 giocatori per infortunio, questi verranno chiamati di sicuro. Poi la speranza è quella che il campionato ci dia qualche novità importante, se ci sarà saremo ben felici di accoglierla. Poi c'è qualche giocatore che non conosco ancora, tipo Barella e Cutrone".



Su Buffon: "Noi prendiamo in esame tutti i giocatori che giocano e che giocano bene. Ci possono essere partite in cui potrà servire qualcuno con più esperienza. Poi noi dobbiamo pensare anche a quello che sarà il futuro. Non credo avremo grandi problemi con i portieri, i ragazzi sono tutti bravi. E ne andremo a valutarne un altro paio che non siamo riusciti a vedere, ma non credo che questo sia il nostro problema maggiore".



Su Balotelli: "Mario ha delle qualità, dipenderà da lui. Deve essere lui a sfruttare le occasioni che avrà. Troverà squadra? C'è tempo...".