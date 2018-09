Spagna, allenamento psicologico per la Nations League: tutti all'Escape Room

06/09/2018

La prima gara di UEFA Nations League contro l'Inghilterra si avvicina e la Spagna di Luis Enrique si allena non solo fisicamente, tatticamente e tecnicamente, ma anche psicologicamente. Il ct iberico ha deciso infatti di portare tutti i giocatori in un' Escape Room di Madrid per fare gruppo e abituare i calciatori a collaborare per raggiungere un unico obiettivo. Un'idea insolita, pensata per allenare anche la mente.

Ma come funziona un'Escape Room? Semplice. Un gruppo di persone viene chiuso in una stanza e deve cercare di uscire entro un tempo determinato cercando istruzioni e indicazioni nascosti dietro alcuni indovinelli e indizi studiati appositamente dagli organizzatori. Un modo divertente e coinvolgente per fare team-building e imparare a collaborare per centrare un unico obiettivo. Un po' come accade in campo, in sostanza. Tutti uniti per vincere. O almeno così spera Luis Enrique.