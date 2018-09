Nazionale: Pellegri infortunato lascia il ritiro

03/09/2018

Prima defezione per l'Italia radunata a Coverciano. Il ct Roberto Mancini perde infatti Pietro Pellegri, una delle sorprese tra i 31 convocati per il doppio impegno di Nations League contro la Polonia del 7 settembre a Bologna e contro il Portogallo del 10 settembre a Lisbona. L'attaccante del Monaco, il più giovane del gruppo (classe 2001), rientra nel suo club per curare un infortunio. La decisione dopo gli accertamenti effettuati a Firenze.