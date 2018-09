Nations League, Spagna-Croazia in pillole: le curiosità

10/09/2018

Dopo l'importante vittoria a Wembley contro l'Inghilterra, martedì alle 20.45 la Spagna affronterà la Croazia nel secondo turno del Gruppo 4 della Lega A della Nations League . Un altro big match per gli uomini di Luis Enrique , che all'Estadio Martínez Valero di Elche dovranno vedersela con i vice-campioni del mondo in carica. Una gara assolutamente da non perdere e che si potrà gustare in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito .

LA SFIDA IN PILLOLE

CROAZIA, DEBUTTO NATIONS

Per gli uomini di Dalić la gara contro la Spagna sarà la prima sfida di Nations League. Un debutto molto atteso, soprattutto dopo i Mondiali vissuti da protagonisti. Prima della sfida alla Roja, la Croazia ha pareggiato in casa l'amichevole contro il Portogallo.



VICECAMPIONI DEL MONDO, MA...

In Russia la Croazia ha raggiunto la finale, ma in realtà non ha mai vinto al novantesimo nelle ultime 5 gare disputate.



SENZA MANDZUKIC E SUBASIC

Per la Croazia, la Nations League segnerà anche un nuovo corso. Dalić non potrà più contare su Mandzukic e sull'eroe di Russia 2018 Subasic. Entrambi hanno dato addio alla nazionale e occorrerà trovare subito rimpiazzi all'altezza. Il ct Dalic ha convocato solo 15 dei 24 artefici della grande avventura di Russia, visti anche gli addii di Danijel Subasic, Vedran Corluka e Mario Mandzukic e gli infortuni di Ante Rebic e Andrej Kramaric.



TANTA ITALIA NELLA CROAZIA

Sono ben otto i calciatori che militano nel campionato italiano: il difensore Vrsaljko (Inter); i centrocampisti Badelj (Lazio), Brozovic (Inter), Rog (Napoli), Pasalic (Atalanta) e Bradaric (Cagliari); gli attaccanti Perisic (Inter) e Pjaca (Fiorentina).



L'ULTIMO PRECEDENTE

Prima della sfida di Nations League, l'ultimo precedene tra Spagna e Croazia risale a Euro 2016. Un risultato che non sorride alla Roja. Nell'ultimo turno del Girone D i croati ebbero infatti la meglio sugli iberici e conquistarono il primo posto del gruppo. In totale Spagna e Croazia si sono affrontate sei volte. Tre volte ha vinto la Roja, due la Croazia. Una sola volta è invece finita pari. Spagna avanti anche nel conto dei gol totali (7-6).



SPAGNA, TOCCA A MORATA?

Nel primo anno al Barcellona, Luis Enrique ha abituato gli spagnoli al tournover, cambiando formazione per 19 gare di Liga consecutive. Contro la Croazia, dunque, potrebbero esserci alcune modifiche nell'undici titolare. A partire da Sergi Roberto e Álvaro Morata.



SBANCATO WEMBLEY

Prima della vittoria della SPagna, Wembley non veniva violato da oltre 11 anni. Ma nessuno, inoltre, era riuscito a battere in rimonta i Tre Leoni nel tempio del calcio inglese.