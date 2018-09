Nations League, Mbappé e Giroud lanciano la Francia: Olanda ko

09/09/2018

LA PARTITA

Deschamps schiera in avvio la stessa formazione che ha pareggiato a reti bianche contro la Germania a Monaco. Nell'Olanda, Koeman propone il 3-4-3 con tridente offensivo formato da Wijnaldum, Depay e Promes. Subito pericolosi i francesi col solito Mbappé, che al 2' conclude dopo una serpentina in area ma Cillessen devia in corner. Il palleggio dei transalpini viene subito fuori, ed al 14' arriva il gol: grande assist di Matuidi proprio per Mbappé, che spinge in rete. I Campioni del Mondo continuano a premere, ed al 19' è Lucas a concludere male da ottima posizione, poi l'estremo difensore olandese è bravo a intervenire in uscita bassa (39') sullo scatenato attaccante del Psg. Primo tempo completamente dominato dai francesi, Olanda mai pericolosa.



Nella ripresa il copione non cambia: la Francia manovra a piacimento, l'Olanda si raccoglie in pochi metri e pensa solo a difendere: è soprattutto la posizione di Matuidi, attaccante aggiunto a sinistra, a impensierire lo schieramento difensivo olandese. Griezmann e Mbappé ci provano da lontano con poca fortuna, i tulipani tentano qualche timida iniziativa sulla sinistra, ma non arrivano problemi per Areola. Al 66' prima vera occasione per gli ospiti: un rimpallo sulla trequarti si trasforma in un preciso assist per Wijnaldum, che praticamente solo davanti ad Areola calcia incredibilmente a lato. E dopo un minuto arriva il pareggio: cross da destra di Tete, irrompe Babel che brucia Pavard sul primo palo e gela lo Stade de France. L'Olanda prende fiducia e si rende pericolosa ancora al 69' con un bel destro di Depay di poco a lato.



La partita ora è vibrante, ci sono molti spazi: al 72' bella azione in verticale Pogba-Giroud, con Mbappé che non riesce a concludere, ma al 75' ci pensa Giroud, con una eccezionale volé mancina su cross di Mendy, a riportare la Francia in vantaggio. Per l'attaccante del Chelsea è la 32esima rete in Nazionale dopo un digiuno di 10 partite. Deschamps si cautela e rinforza il centrocampo inserendo N'Zonzi per Griezmann, l'Olanda non si rassegna alla sconfitta e impegna Areola in una pericolosa uscita (83'). Koeman gioca il tutto per tutto e mette dentro Luuk de Jong, unico attaccante puro della rosa orange, ma la Francia non corre più rischi e vince salendo a quota quattro punti nel girone 1 della Lega A di Nations League.