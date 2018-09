Nations League, Inghilterra-Spagna: le curiosità Dalla prima di Luis Enrique alle scarpe d'oro di Kane Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



08/09/2018

Dopo le fatiche mondiali, amare per la Spagna e più dolci per l'Inghilterra, la Roja e la nazionale dei Tre Leoni si sfidano a Wembley in Nations League (in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito). Un big match da tutto esaurito con tanti spunti e curiosità. Dalla prima di Luis Enrique da ct alle scarpe dorate che Harry Kane indosserà per celebrare la "Scarpa d'oro" vinta ai Mondiali, passando per la prima gara della Spagna senza Iniesta e altro ancora.

LA PRIMA DI LUIS ENRIQUE Dopo un lungo periodo sabbatico di 15 mesi, Luis Enrique torna in panchina. E lo fa con i galloni del commissario tecnico della Spagna. Un incarico prestigioso, ma anche molto impegnativo. Onori e oneri, dunque. Il 27 maggio del 2017 Lucho vinse la Coppa del Re e poi salutò il Barcellona dopo tre anni trascorsi tra alti (triplete 2014-205) e bassi (rapporti complicati con giocatori e stampa). E in molti, dopo le prime convocazioni e le nuove regole in ritiro, ora lo aspettano al varco in nazionale. A partire proprio dalla prima sfida contro l'Inghilterra.

ROJA IMBATTUTA DA DUE ANNI Luis Enrique arriva sulla panchina di una Spgna frastornata dal Mondiale, ma comunque vincente. La Roja, infatti, non perde da 24 partite, venti gare con Lopetegui e 4 in Rusisa con Hierro. Un ruolino intonso che dura da oltre due anni. Nonostante i molti dubbi sul sistema di gioco. L'ultima squadra a battere la Spagna è stata l'Italia, a Parigi, con Conte in panchina.

NIENTE INIESTA D'ora in avanti la Spagna dovrà fare a meno di Iniesta, che insieme a Piqué e David Silva ha deciso di lasciare la Nazionale. Un'assenza pesantissima, che Lucho dovrà colmare cercando di trovare alternative in cabina di regia non solo a livello tecnico, ma anche caratteriale e di leadership.

SCARPE DORATE PER KANE Convocato da Southgate in vista del doppio impegno di Nations League contro Spagna e Croazia, Harry Kane è pronto a tornare a segnare, ma con delle scarpe nuove. Prima del match contro gli uomini di Luis Enrique, l'inglese riceverà la "Scarpa d'oro" come miglior bomber dei Mondiali. E per celebrare degnamente il premio ottenuto in Russia, il classe'93 indosserà delle scarpette completamente color oro. Un vezzo che renderà ancora più "preziosa" la sfida di Wembley.

GIOVANE INGHILTERRA Dopo il Mondiale, Southgate prosegue il lavoro di svecchiamento dei Tre Leoni, continuando a lavorare sul ricambio generazionale. Rispetto a Russia 2018, l'Inghilterra riparte infatti senza i veterani Vardy, Cahill e con un'età media della rosa tra le più basse.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X