Nations League, Francia senza Lloris contro Germania e Olanda

03/09/2018

La Francia farà il suo esordio in Nations League, giovedì contro la Germania, senza il portiere titolare Hugo Lloris. Il numero uno del Tottenham è stato costretto a dare forfait dopo un infortunio alla coscia riportato in occasione di un allenamento sostenuto con il club inglese: salterà quindi le gare con Germania e Olanda. Al suo posto il commissario tecnico Deschamps ha convocato Benjamin Lecomte, numero uno del Montpellier, che non giocherà però da titolare nei due match: il posto dal primo minuto dovrebbe spettare al portiere del Psg Areola.