Spagna, Reina lascia il ritiro e torna a Napoli

22 marzo 2017

Pepe Reina non ce la fa: il portiere è costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale spagnola per un affaticamento muscolare al polpaccio . Già ieri l'estremo difensore era stato costretto a fermarsi e oggi arriva il definitivo forfait per il giocatore del Napoli che salterà così il doppio impegno delle Furie Rosse contro Israele e Francia. Reina farà ritorno a Castelvolturno per affrontare e valutare l'infortunio con lo staff medico azzurro.

Il campanello d'allarme sulle condizioni di Reina era già suonato nel ritiro della Spagna e il ct Lopetegui aveva provveduto a convocare, per precauzione, il portiere dell'Athletic Bilbao Kepa Arrizabalaga. Ora il numero 1 napoletano si affiderà alle valutazioni dei sanitari di Castelvolturno nel tentativo di recuperare il prima possibile sfruttando la pausa per gli impegni delle Nazionali. La speranza in casa Napoli è ovviamente che il portierone spagnolo non abbia problemi in vista della ripresa del campionato e soprattutto della doppia sfida alla Juve.