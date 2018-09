Serie A, Torino-Napoli 1-3: Insigne lancia gli azzurri La doppietta dell'esterno e il primo sigillo azzurro di Verdi rendono inutile il rigore di Belotti Facebook

23/09/2018 di STEFANO FIORE

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Napoli che batte in scioltezza il Torino in trasferta per 3-1 e tocca quota dodici punti dopo cinque giornate. All'Olimpico Grande Torino la squadra di Ancelotti sblocca dopo soli quattro minuti con Insigne, Verdi raddoppia al 20', il rigore di Belotti in apertura di ripresa riapre il match ma ancora Insigne (14' st) chiude i giochi. Per Hamsik 400 partite in serie A.

LA PARTITA Napoli versione extralusso sin dai primi minuti, ne bastano quattro ad Insigne per far capire ai tifosi granata che il pranzo rimarrà sul groppone: mezzo pasticcio davanti a Sirigu e Lorenzinho sblocca con un gran destro sotto la traversa. Il 4-4-2 annunciato alle formazioni si trasforma più che altro in un 4-2-3-1 in cui non c'è una vera punta, Verdi-Mertens-Insgne si trovano a meraviglia e l'utilità di Callejon contiene Berenguer. Il Napoli diverte e si diverte, il tris non arriva per questioni di centimetri (tiro-cross di Callejon) o salvataggi di Sirigu (Koulibaly). Il Toro proprio non c'è, Verdi ne approfitta per siglare il primo gol in maglia azzurra, bel sinistro di controbalzo su assistenza di Mertens. Mazzarri prova a scuotere i suoi, si vede qualche timido segnale di ripresa sulla destra grazie all'intraprendenza di Aina ma la realtà è che il primo tiro arriva al 22' (Ospina para facilmente Zaza) e la prima azione corale solo a fine tempo con Rincon che alza sopra la traversa.



Iil Napoli stacca troppo presto la spina, l'ingenuità in area di Luperto su Izzo consente a Belotti di riaprire il match dal dischetto. Ancelotti, che inizialmente aveva fatto largo uso di turnover, allora inserisce Zielinski e Allan per dare più sostanza e i suoi tornano sopra di due raccogliendo il palo di Callejon per battere di nuovo Sirigu (pure lui dopo il tocco del legno). Il grande caldo, cooling break compreso, suggerisce agli ospiti di abbassare i ritmi e puntare sul giro palla, la partita arriva quindi in discesa al 90'.



Rispetto a Belgrado il passo in avanti più grande risponde ad un possesso palla meno prolungato e sterile con più concretezza in zona gol (al netto dell'inizio ripresa). Seconda vittoria consecutiva in campionato (dove Hamsik trova la 400.ma partita in carriera) con un Insigne tirato a lucido, 5 gol in 4 match e migliore avvio personale in carriera: tante buone notizie per Ancelotti.

LE PAGELLE IZZO 6 Il più lucido della retroguardia granata, ha anche il merito di procurarsi il calcio di rigore. Si conferma positivo l'avvio di questo campionato, forse extra-motivazioni per una sorta di derby personale (è cresciuto nelle giovanili azzurre)

RINCON 5 Non riesce proprio a trovare misure e posizione a centrocampo, spreca anche una buona occasione sul finire del primo tempo

ZAZA 5,5 Era tra i più attesi: dopo un primo tempo opaco, nella ripresa riesce a mettere più fisicità e qualità ma non punge mai dalle parti di Ospina



LUPERTO 5 Spiace penalizzare un ragazzo ma, anche nel momento migliore del Napoli, era tra quelli meno positivi e propositivi. L'episodio del rigore, poi, tradisce la sua inesperienza. Sostituito nel finale acciaccato

HAMSIK 6 Prestazione solo sufficiente, sembra anche far fatica dopo un paio di scatti e nel finale si interstardisce per cercare il gol: forse voleva celebrare al meglio la 400.a in A

INSIGNE 7,5 Vero mattatore e trascinatore della squadra: colpi di qualità e soprattutto il merito di riportare la partita nei binari giusti dopo il rigore di Belotti. Ad oggi è capitano, leader e bomber del Napoli.

LE STATISTICHE 10° successo per il Napoli nelle ultime 12 partite di campionato contro il Torino (1N, 1P).

Il Torino ha ottenuto solo cinque punti in classifica in questo campionato (1V, 2N, 2P): dal 2008-09 non è mai partito peggio dopo cinque partite giocate.

Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1P), ma nel parziale ha mantenuto la porta inviolata in una sola occasione.

Simone Verdi ha segnato ben 17 dei suoi 21 gol complessivi in Serie A nel corso delle prime frazioni di gioco.

Due gol in questo incontro per Lorenzo Insigne: la sua precedente doppietta in Serie A risaliva ad aprile 2017 (contro la Lazio).

È la prima volta che Lorenzo Insigne segna quattro gol nelle prime cinque giornate di una stagione in Serie A.

Il primo gol di Lorenzo Insigne è stato segnato dopo soli tre minuti e 17 secondi: la rete più veloce del Napoli in Serie A dopo la marcatura di Hamsik contro il Cagliari nell'ottobre 2017.

Salgono a cinque i gol di Insigne in Serie A al Torino, solo al Milan (sei) ha segnato di più nella competizione.

Marek Hamsik ha giocato oggi la sua 400ª partita in Serie A.

Belotti ha segnato il suo quinto gol al Napoli in Serie A: solo al Crotone (sei) ha segnato più reti nella competizione.

Andrea Belotti ha segnato oggi il suo 50° gol la maglia del Torino in Serie A.

Il Torino ha segnato tutti e cinque i gol in questo campionato nella ripresa.

IL TABELLINO TORINO-NAPOLI 1-3

Torino (3-5-2): Sirigu 5,5; Izzo 6, Nkoulou 5,5, Moretti 5,5; Aina 6 (33' st Parigini sv), Baselli 5,5 (42' st Edera sv), Rincon 5, Meité 6 (17' st Soriano 5,5), Berenguer 5,5; Zaza 5,5, Belotti 6. A disp.: Ichazo, Rosati, Bremer, Damascan, Djidji, Lukic. All.: Mazzarri 5

Napoli (4-4-2): Ospina 6; Hysaj 6, Albiol 6,5, Koulibaly 6, Luperto 5 (29' st Maksimovic 6); Callejon 6, Rog 6,5 (16' st Allan 6), Hamsik 6, Verdi 6,5 (12' st Zielinski 6); Mertens 6,5, Insigne 7,5. A disp.: Karnezis, D'Andrea, Malcuit, Mario Rui, Fabian, Diawara, Milik. All. Ancelotti 7

Arbitro: Irrati

Marcatori: 4' e 15' st Insigne, 20' Verdi, 5' st rig. Belotti

Ammoniti: Albiol, Koulibaly, Rog (N), Rincon, Izzo (T)

Espulsi: -

