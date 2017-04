Serie A: Napoli-Udinese 3-0, Sarri a -2 dalla Roma

LA PARTITA

Nuovi guai per la Roma di Spalletti, perché il Napoli fa sul serio e a sei giornate dalla fine è lì, incollato ai giallorossi (ora distanti soltanto due punti), a caccia di un secondo posto che a questo punto torna di nuovo in bilico. Sei giorni dopo lo 0-3 in casa della Lazio, gli azzurri calano un altro tris prepotente, meritato, costruito.



Nel primo tempo la banda di Sarri fatica a trovare gli spazi giusti perché l'Udinese - che per tutta la gara si difende con un 4-5-1 ordinato - sceglie di aspettare e non concede metri al solito tridente Callejon-Mertens-Insigne. Poi, al primo calo di concentrazione dei bianconeri avvenuto in apertura di ripresa, è Mertens a colpire centralmente, sfruttando l'assist di Jorginho e un buco di Danilo (48'). Il Napoli si esprime sin dall'avvio con un giro palla rapido, preciso, raffinato. Il centrocampo, protagonista di una prova eccellente, è la chiave per aprire la difesa friulana, concentrata soprattutto sul trio terribile a disposizione di Sarri.



Il vantaggio di Mertens, come prevedibile, è l'elemento che cambia tutte le carte in tavola permettendo al Napoli di chiudere presto ogni discorso. L'Udinese, infatti, dopo un sinistro di Hamsik a lato di poco (60') alza il baricentro e prova a rispondere, ma gli spazi concessi risulteranno presto letali per gli uomini di Delneri. La grande chance capita a Zapata al minuto 61, quando il colombiano ruba il tempo a Koulibaly, sale in cielo sul cross di Adnan e colpisce il palo alla destra di Reina. Mancato l'1-1 per questione di centimetri, puntuale 120 secondi dopo arriva il 2-0 di Allan, bravo a sradicare la palla dai piedi di Adnan prima di superare Karnezis. Il 3-0 è invece opera di Callejon, a segno con un destro al volo dopo un tentativo di Insigne (di tacco) respinto dal portiere greco (72'). Lo spagnolo sale così a 10 centri in campionato ed è il quarto giocatore azzurro ad andare in doppia cifra dopo Mertens (21), Insigne (14) e Hamsik (11), in un attacco capace di gonfiare la rete già 75 volte in questo torneo in 32 partite: numeri spaventosi per mettersi in scia alla Roma e tentare il sorpasso al rush finale.