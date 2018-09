Serie A: il Napoli batte 3-0 il Parma, Insigne e doppio Milik

26/09/2018

LA PARTITA

Maxi turnover per Ancelotti, che cambia nove elementi rispetto all'undici titolare visto contro il Torino. A cominciare dal portiere: tra i pali c'è Karnezis e non Ospina. Esordio in campionato per Malcuit, che sostituisce Hysaj in difesa sulla fascia destra. Nel centrocampo a quattro, prima al San Paolo e in Serie A per Fabian Ruiz dopo aver giocato in Champions League contro la Stella Rossa. Lo spagnolo gioca esterno destro. In avanti riecco Milik - dopo la panchina contro i granata - al fianco di Insigne. Nel Parma Gervinho è fuori. Nel 4-3-3 di D'Aversa il tridente è formato da Ciciretti, Inglese e Di Gaudio.



Quarantacinque minuti di dominio assoluto del Napoli e il rammarico, al rientro negli spogliatoio per l'intervallo, per un solo gol di vantaggio. Ci sono soltanto gli azzurri in campo: grande intensità di gioco, ottimi fraseggi, le occasioni per raddoppiare non si contano. Sblocca Insigne dopo soltanto 4': l'azione parte da Fabian Ruiz, Milik mette in mezzo, Iacoponi pasticcia e Lorenzo mette dentro il quinto gol in sei partite. Poi è un monologo, con il Napoli in totale controllo della partita e il Parma che, pressato alto, non riesce a uscire dalla propria metà campo. Allan è un gigante in mezzo, bravi gli esterni, con Malcuit in evidenza, e là davanti Milik fa benissimo anche nelle vesti di rifinitore. Mario Ruiz e Diawara concludono alle stelle poi al 20' Zielinski spreca clamorosamente il pallone del raddoppio. Insigne colpisce il palo, Milik da posizione defilata impegna Sepe. E ancora l'ex portiere azzurro dice 'no' al tiro di Mario Rui.



Pronti via nella ripresa ed ecco il 2-0 del Napoli tanto cercato. Perfetto contropiede del Napoli, grande palla di Insigne per Milik che dal limite dell'area fa partire un gran sinistro vincente. Trovato il raddoppio, gli azzurri abbassano un po' il ritmo. Ancelotti richiama Insigne, applauditissimo dai suoi tifosi, dentro Mertens. D'Aversa inserisce Siligardi e Ceravolo per Ciciretti e Inglese. Poi toccherà a Sprocati per Di Gaudio, con Gervinho spettatore per tutta la gara. Milik ancora al tiro, palla alta. Poi a 5' dalla fine il polacco firma il tris dopo un'iniziativa di Verdi, entrato al posto di Zielinski. Finisce così, 3-0 e tanti applausi. Il Napoli è pronto per la Juve e si presenta allo Stadium a - 3.