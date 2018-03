Sarri, offese e scuse in conferenza stampa: "Sei donna e carina e per questo non ti mando a f..."

12 marzo 2018

Alla fine Maurizio Sarri ha capito di essere andato oltre, ben sopra le righe, ben oltre il lecito. Per cui è tornato sui suoi passi e ha chiesto scusa. Scusa per una battuta fuori tempo e fuori luogo. Ricapitoliamo, per capirci. Post partita di Inter-Napoli, conferenza stampa. Una giornalista si rivolge al tecnico degli azzurri e chiede: "Sono troppo dura se dico che questa sera lo scudetto è compromesso?". Domanda corretta, puntuale, legittima. E' però la risposta di Sarri - per quanto sorridente - a non esserlo: "Sei donna, sei carina, non ti mando a f... per questi due motivi". Risatine di circostanza, ancora peggiori della replica, e avanti con la conferenza. Salvo poi, però, ripensarci. E così a fine serata Sarri, accompagnato dal responsabile della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo, ha chiesto scusa alla cronista. Meglio tardi che mai...