Sarri, complimenti ad Handanovic: "Il miglior portiere al mondo"

21 ottobre 2017

Sarri analizza così la partita. "Sono soddisfatto di quello che ha fatto il Napoli: avere il 75% di supremazia territoriale senza concedere tanto agli avversari sono segnali che il match l’abbiamo giocato su buoni livelli - le sue parole a fine gara -. Dal punto di vista delle palle gol sono due punti persi, ma se continuiamo con questo genere di prestazioni sarà difficile non fare risultato pieno". Ma non tutto quanto visto in campo gli è piaciuto. "Ci sono anche alcune situazioni in cui non siamo stati tanto lucidi e su questo aspetto dobbiamo migliorare, specialmente quando un compagno che ha la palla può far segnare un altro compagno che è in posizione migliore".



Sulle condizioni di Insigne. "Ieri il ragazzo non sentiva dolore e abbiamo deciso di rischiarlo".



Tra campionato e Champions, Sarri ammette che i giocatori pensano più allo scudetto. "Più motivazioni in Europa o in Italia? La mia sensazione è che questa squadra sia più motivata in Serie A: è bellissimo fare la Champions e qualcosa dal punto di vista delle energie qualcosa ci toglie, ma non ho visto cali oggi. Io potrei anche intervenire, ma se nella testa dei giocatori c’è la convinzione di essere più competitivi in campionato piuttosto che in coppa è difficile far scattare l molla. Forse inconsciamente i giocatori pensano che in coppa non si possa arrivare in fondo e in campionato sì".



Non manca (a ragione) una lamentela per i soliti cori odiosi contro Napoli e i napoletani. La mia protesta con Irrati? Ci sono forme di razzismo che vengono tutelate e a noi, quando ci gridano ‘terroni’ oppure ‘Vesuvio lavali col fuoco’ non ci viene concessa la stessa tutela: questo mi fa arrabbiare".